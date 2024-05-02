Adana'da Belediye Otobüsü Şoförü Feci Şekilde Darp Edildi - Son Dakika
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Adana'da Belediye Otobüsü Şoförü Feci Şekilde Darp Edildi

Adana\'da Belediye Otobüsü Şoförü Feci Şekilde Darp Edildi

Adana'da bir belediye otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı 3 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganlar gözaltına alındı.

02.05.2024 19:15  Güncelleme: 19:25
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Adana'da belediye otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı 3 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.D.'nin (44) sürdüğü Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsü durağa yanaşmak isterken elektrikli bisiklet sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bisikletteki A.Y. (29), M.Y. (23) ve S.Ş. (19) otobüsün camını yumrukladı. Bunun üzerine otobüsten inen şoför, 3 kişi tarafından feci şekilde darp edilerek yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirilirken olay yerine sevk edilen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı. Yaralanan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Belediye Otobüsü Şoförü Feci Şekilde Darp Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Belediye Otobüsü Şoförü Feci Şekilde Darp Edildi - Son Dakika
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