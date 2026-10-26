Adana'da bin 104 okulda yapılan denetimde 287 servis aracına ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da bin 104 okulda yapılan denetimde 287 servis aracına ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da bin 104 okulda yapılan denetimde 287 servis aracına ceza kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da bin 104 okulda yapılan denetimde 287 servis aracına ceza kesildi
Haber Videosu

Adana'da bin 104 okulda güvenlik ve denetim çalışması yapıldı. Çalışmalarda 6 bin 638 okul servis aracı kontrol edilirken 287 araca cezai işlem uygulandı, gıda işletmelerine yönelik bin 397 denetimde 4 kantine idari yaptırım verildi.

Adana'da okul servisleri ve çevreleri denetlenirken, kantin ve gıda işletmeleri kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kent genelindeki bin 104 okulda güvenlik ve denetim çalışmaları yürüttü. Toplam 826 personelin görevlendirildiği denetimlerde 118 bin 626 GBT sorgulaması gerçekleştirilirken, 6 bin 638 okul servis aracı kontrol edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 287 servis aracına cezai işlem uygulandı. Okul çevrelerindeki 60 metruk bina da kontrol edildi.

Çocukların güvenliği ve sağlıklı bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla 2 bin 650 temizlik personeli ile 788 bahçe görevlisinin görevlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, okul ve çevrelerindeki gıda işletmelerine yönelik bin 397 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 4 kantine idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA
Servis aracı3. SayfaGüncelEğitimAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
10:28
Bolu Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:47:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana'da bin 104 okulda yapılan denetimde 287 servis aracına ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei