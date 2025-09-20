Adana\'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı

Adana'da polis eşliğinde girilen bir apartman dairesinde yapılan temizlik çalışmasında iki kamyon çöp çıkarıldı. Aynı evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent U.'nun atık biriktirmesi üzerine temizlik yapılmasını talep etti.

TAM 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kötü kokudan duramayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren polis ekipleri, çöp dağlarıyla karşılaştı. Belediye temizlik ekipleri, yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı. Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı. Öte yandan evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.