Adana'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı

Adana\'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı
20.09.2025 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde yapılan temizlik çalışması sonucunda iki kamyon çöp çıkarıldı.

Adana'da polis eşliğinde girilen bir apartman dairesinde yapılan temizlik çalışmasında iki kamyon çöp çıkarıldı. Aynı evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent U.'nun atık biriktirmesi üzerine temizlik yapılmasını talep etti.

TAM 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kötü kokudan duramayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren polis ekipleri, çöp dağlarıyla karşılaştı. Belediye temizlik ekipleri, yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı. Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı. Öte yandan evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp bagaja koymuştu Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı: Evet bu kadar... Eşini öldürüp bagaja koymuştu! Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı: Evet bu kadar...
Antalya kabusu yaşıyor Bir yangın da Aksu’da çıktı, 2 otel boşaltıldı Antalya kabusu yaşıyor! Bir yangın da Aksu'da çıktı, 2 otel boşaltıldı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın çıktı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
4 aydır kulüpsüzdü Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu 4 aydır kulüpsüzdü! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Can Holding’e ait 9 şirkete daha kayyum atandı Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atandı

22:20
Fenerbahçe’de kazakla maça çıkan Mourinho’nun Benfica’daki yeni tarzı dikkat çekti
Fenerbahçe'de kazakla maça çıkan Mourinho'nun Benfica'daki yeni tarzı dikkat çekti
22:03
Onana’nın asisti Trabzonspor’a puanı getirdi
Onana'nın asisti Trabzonspor'a puanı getirdi
21:56
Gürsel Tekin’den kurultay gününe girerken Özel’e mesaj: Nevrim döndü
Gürsel Tekin'den kurultay gününe girerken Özel'e mesaj: Nevrim döndü
20:35
Sanayi sitesinde korkutan yangın Ardı ardına patlamalar yaşandı
Sanayi sitesinde korkutan yangın! Ardı ardına patlamalar yaşandı
20:21
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti Trump’tan müdahale talep etti
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti! Trump'tan müdahale talep etti
18:31
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a bombardıman Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman! Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2025 22:55:22. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.