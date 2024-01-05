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Adana'da bir ilkokulda öğretmenler odasında yangın çıktı - Son Dakika
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Adana'da bir ilkokulda öğretmenler odasında yangın çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan 60. Yıl İlkokulu'nda öğretmenler odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, klimadan kaynaklanan bir sebeple çıktı ve kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle okulun öğretmenler odasında maddi hasar meydana geldi.

Adana\'da bir ilkokulda öğretmenler odasında yangın çıktı
05.01.2024 - 10:08,
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Adana'nın Kozan ilçesinde 60. Yıl İlkokulu'nda öğretmenler odasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre okulun öğretmenler odasında klimadan dolayı yangın çıktı. Yangında öğretmenler ve öğrenciler panik yaşadı. Okulun öğretmenler odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören okul görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler, bahçeye güvenli bir alana alındı. Yangında, okulun öğretmenler odasında maddi hasar meydana geldi. - ADANA

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Kozan, Adana, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir ilkokulda öğretmenler odasında yangın çıktı - Son Dakika
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