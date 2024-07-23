Adana'da Bozuk Kaldırım Nedeniyle İki Genç Kız Yaralandı

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Adana'da iki genç kızın motosikletle takla atarak yaralandığı kaldırıma bölge esnafı çözüm istedi. Bozuk kaldırım nedeniyle yayaların da büyük sıkıntı yaşadığını belirten esnaf, her hafta kaldırımın bozuk olması nedeniyle en az bir kazanın yaşandığına dikkat çekti.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda motosiklet ile giden iki genç kız, bozuk kaldırımdaki kaldırım taşının kalkması sonucu motosiklet takla atınca düşerek yaralandı. Takla atan motosikletle birlikte yere çakılan kızların o anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, bölge esnafı kaldırımda birçok kaza yaşandığını belirterek, yetkililerden çözüm talebinde bulundu.

"Haftada bir kaza oluyor"

Kazanın ardından ilk yardıma koşan kişilerden işletme sahibi Hakkı Yeşil, kaldırımlar nedeniyle birçok kaza yaşandığını belirterek, "Kaldırımdan motosikletli arkadaşlar geldi. Kaldırımın taşlarının bozuk olmasından dolayı ön teker kaldırıma takılınca takla attılar. Yıllardır kaldırımlar böyle, bu şekilde duruyor. Ortalama olarak haftada bir kaza oluyor. Kesinlikle ya yaya takılıp düşüyor ya da bisikletli, motosikletliler takılıyor" dedi.

Bölgedeki işletme sahiplerinden Yunus Koç ise, "Kaldırım taşlarının yerinden çıkmasından dolayı burada giden motosikletliler kaç defa kaza yaptı. Kaldırım taşlarının sökük olmasından dolayı az ötede de bir başka motor takla attı. Bununla ilgili daha önce şikayetlerde bulunduk ancak bir çözüm bulunmadı. İnşallah birinin daha canı yanmadan çözüme kavuşur" şeklinde konuştu.

Özellikle kış aylarında kaldırımlardaki boşluklara su dolduğuna dikkat çeken Koç, "Yalnızca motosikletliler değil, kış aylarında su dolduğunda yayalar da problem yaşıyor. Takılıp düşenler oluyor. Yaklaşık 2 yıldır bu böyle" ifadelerine yer verdi. - ADANA