Adana\'da Cezaya Direniş: Sürücü Kendini Yakmaya Çalıştı

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Adana'da eksik evrakı olduğu için trafik polisinin cezai işlem uyguladığı servis aracı sürücüsü, aracını ve kendini yakmaya çalışıp polise direndi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir servis aracını durdurdu. Servis aracı sürücüsü Muhammed P.'den evrakları isteyen polis, evrakların eksik olduğunu fark edip cezai işlem uyguladı. Bu duruma sinirlenen Muhammed P., aracını ve kendini ateşe verdi. Polisler, şahsın zarar görmemesi için hemen müdahale etti. Ekipler, yanan araca da müdahale ederek söndürdü. Sürücü olayın ardından gözaltına alındı. - ADANA