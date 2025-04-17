Adana'da Cinayet Davası: Uzman Çavuş Eşini ve Bacanağını Katletti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Cinayet Davası: Uzman Çavuş Eşini ve Bacanağını Katletti

Adana'da, uzman çavuş Gökhan Çelik'in eşi Hatice Çelik'i ve bacanağı Murat Akdöker'i tabancayla öldürmesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Gökhan Çelik hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor.

17.04.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da öğretmen eşini ve bacanağını tabancayla öldürüp, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan, bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs ettiği, belediye ve polis araçlarına zarar verdiği iddiasıyla da hakkında biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis ve 18 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen uzman çavuşun yargılanmasına devam edildi.

Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda 28 Haziran'da Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Uzman Çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. İddiaya göre aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftin arasında çıkan tartışmada Gökhan Çelik, beylik tabancası ile bacanağı Murat Akdöker'i yaralarken, eşi Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından vurarak öldürdü. Seken kurşunlar olay yerine yakın yerdeki polis aracına isabet ederken, yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz (57) de yaralandı. Belediye otobüsü ile polis devriye aracı da kurşunlardan hasar gördü. Kafasından yaralanan Murat Akdöker de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası saklandığı binanın damında yakalanarak tutuklanan Gökhan Çelik hakkında "eşi kasten öldürmek, kasten öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, silahla olası kastla yaralama, silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kamu malına zarar verme" suçlarından Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çelik katılırken, bazı müşteki ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada Sanık Çelik önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Bu olay öncesinde baldızım G.A. kendisini darp ettiğimi iddia ediyor. Eğer söyledikleri doğru ise neden ailemi arayıp beni şikayet etmedi. Ayrıca evliliğim boyunca bana 'terörist' gibi ithamlarda bulunmuştur. Öte yandan bu olay sonrasında kayınvalidem basına verdiği röportajda bu evliliği istmediğini söylemiş. Ben yine de evliliğimi kurtarmak için çabaladım. İstemediğini söyleyen bir insan çocuğumu göstermek için benim yanıma getirmezdi" dedi.

Duruşmada, sanık Çelik'in kaçtığı binadaki evin sahibi S.E. de tanık olarak dinlendi. Olayla ilgisi olmadığını söyleyen S.E., "Sanık evime geldiğinde yaralıydı ve elinde silah vardı. Ben kendisini görünce çok korktum. Bana, 'Abla korkma, sana bir şey yapmayacağım. Sadece yardıma ihtiyacım var' dedi. Kendisinin nereden, nasıl geldiğini görmedim. Olaya dair bir bilgim yok. Şahısları da tanımam" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi ile babası da, eski gelinleri Hatice Çelik'in kendisine zarar veren biri olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu göz önünde bulundularak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Gökhan Çelik, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, adana, Yargı, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Cinayet Davası: Uzman Çavuş Eşini ve Bacanağını Katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ’’CHP’ye kayyum atanacak’’ iddialarına yalanlama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''CHP'ye kayyum atanacak'' iddialarına yalanlama
Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder’i 5 gün uyutacaklar Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder'i 5 gün uyutacaklar
Kütahyalı’nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul’da sert düşüş Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
CHP’ye ’kayyum’ iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı’ya sert tepki: Tutuklanması gerekir CHP'ye 'kayyum' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
13:59 Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
08:36 Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
08:30 Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
08:21 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:12 Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
07:22 Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 19:47:19. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Cinayet Davası: Uzman Çavuş Eşini ve Bacanağını Katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement