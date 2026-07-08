Sıcaktan bunalan çocuklar canlarını hiçe saydı: "Boğulursak vebali belediyenin üzerine olsun"

Adana'da kavurucu sıcakların etkisini artırdığı günlerde serinlemek için sulama kanallarına giren çocuklar, mahallelerine yüzme havuzu yapılmadığını öne sürerek belediyeye tepki gösterdi. Geçmiş yıllarda çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı kanallarda yüzmeye devam eden çocuklar, "Biz burada boğulursak vebali belediyenin üzerine olsun" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Güneş altında hava sıcaklığının 40 ila 45 dereceyi bulduğu kentte, çocuklar ve gençler serinlemek için tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarını tercih etti. Akıntıya aldırış etmeden suya giren çocuklar, mahallelerinde yüzme havuzu bulunmadığını ve mevcut havuzların ücretlerinin yüksek olduğunu söyledi.

"Yaşı küçükleri dövüp evine gönderiliyor"

Sulama kanallarındaki tehlikenin farkında olduğunu belirten 15 yaşındaki Yusuf Toprak, 8-10 yaş arası yüzmeye gelen çocukları geri evlerine gönderdiklerini belirtti. Toprak, "Küçük çocukları dövüp gönderiyoruz. Aileleri ağlayacağına çocuklar ağlasın" dedi.

"Boğulursak vebali belediyenin üzerinde"

Sulama kanalında yüzen Yusuf Toprak, "Serinlemek için kanalda yüzüyoruz. Biz burada boğulursak vebali belediyenin üzerine olsun. Buraya havuz yapmıyorlar. Geçen gün kardeşim burada boğulacakken kurtardık. Belediyemiz havuz yapsaydı böyle bir olay yaşanmazdı" dedi.

"Boğulmaktan korkmuyoruz"

Habip Kılıç ise havuz ücretlerinin birçok aile için karşılanamayacak seviyede olduğunu belirterek, "Boğulmaktan korkmuyoruz, sadece Allah'tan korkuyoruz. Ölüm Allah'ın emridir. Buraya havuz yapmıyorlar. Havuz 150 TL olmuş. Biraz daha ileride 500-600 TL'ye kadar çıkıyor havuz fiyatları. Biz her gün bu parayı versek geçinemeyiz. Buraya serinlemek için geliyoruz. Boğulursak Allah'ın emridir. Belediyenin de suçudur" diye konuştu.

Öte yandan, geçmiş yıllarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sulama kanallarında tehlikeye rağmen çocukların yüzmeye devam etmesi dikkat çekti. - ADANA