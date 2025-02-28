Adana'da DEAŞ Üyesi 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Üyesi 5 Şüpheli Yakalandı

Adana'da yapılan operasyonda DEAŞ'ın uyuyan hücresine mensup 5 terörist yakalandı.

28.02.2025 17:22
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DEAŞ terör örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda örgütün uyuyan hücresinden olduğu belirlenen 5 terörist yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonun içen harekete geçti. Yabancı uyruklu M.S. ve A.H.'nin terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresinden olduğu ve daha önce Suriye'de terör örgütü adına savaştığı belirlendi.

Tem polisleri bu tespitlerin ardından şafak vakti yaptığı operasyonda 5 şüpheliyi de yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 2017-2020 yılları arasında Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ adına savaştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da DEAŞ Üyesi 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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