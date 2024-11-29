Adana'da Doğa Kolejinde Gıda Zehirlenmesi İddiası - Son Dakika
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Adana'da Doğa Kolejinde Gıda Zehirlenmesi İddiası

Adana\'da Doğa Kolejinde Gıda Zehirlenmesi İddiası

Çukurova ilçesindeki Doğa Kolejinde öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlenen birçok öğrenci hastaneye kaldırıldı. Veliler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle yetkililere ihbarda bulundu. Yemek numuneleri alındı, sonuçların bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

29.11.2024 11:27  Güncelleme: 11:39
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Adana'nın Çukurova ilçesindeki Doğa Kolejinde yedikleri yemekten zehirlenen bir çok öğrencinin hastaneye gittiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesindeki Doğa Kolejinde meydana geldi. İddiaya göre okulda öğle yemeğinde çökertme kebabı, salata, yoğurt, kremalı mantar çorbası ve soslu makarna yiyen öğrencilerin bir çoğu karın ağrısı şikayeti ile hastanelere gitti.

Bunun üzerine bazı veliler Tarım ve Orman Bakanlığının Alo Gıda 174 Hattını arayarak Doğa Kolejinde zehirlenme olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbarla okula giden ekipler öğlen yenen yemeklerden numuneler aldı. Alınan numune sonuçlarının bir hafta sonra çıkacağı öğrenildi.

Bu arada okul yönetimi de karın ağrısı şikayeti ile hastanelere başvuran öğrencilerinin bulunduğunu ancak bunun bir gıda zehirlenmesi olup olmadığının kesin olmadığını, aynı yemeği yiyen bir çok kişinin rahatsızlanmadığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Zehirlenme, Çukurova, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Doğa Kolejinde Gıda Zehirlenmesi İddiası - Son Dakika

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