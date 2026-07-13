Adana'da Dolandırıcılık Davası Başladı - Son Dakika
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Adana'da Dolandırıcılık Davası Başladı

Adana\'da Dolandırıcılık Davası Başladı
13.07.2026 11:20
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2016'da daireleri birden fazla kişiye satan müteahhide karşı davada ilk duruşma yapıldı.

Adana'da 2016 yılında yapımına başlanan apartmanlardaki bazı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla açılan davada ilk duruşma görüldü. Mağdurlar, hakim karşısına çıkan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, müteahhit İ.D., 2016 yılında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa, Aydınlar ve Mithatpaşa mahalleleri ile Çukurova ilçesindeki Yüzüncüyıl Mahallesi'nde apartman inşaatlarına başladı. İddiaya göre İ.D., inşaat halindeki daireleri farklı kişilere sattıktan sonra şirketlerini başka kişilere devrederek kentten ayrıldı. İnşaatlar daha sonra yeni firmalar tarafından tamamlanırken, dairelerin bir kısmının yeni hak sahiplerine de satıldığı, bu nedenle çok sayıda kişinin mağdur olduğu öne sürüldü.

2016 yılında iki daire satın alan Yalçın Körkün (50), dairelerinin başkalarına da satıldığını öğrenmesi üzerine diğer mağdurlarla birlikte 2020 yılında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

"Süreç uzayınca dolandırıldığımızı anladık"

Grup adına açıklama yapan mağdurlardan Yalçın Körkün, "2016 yılında bir müteahhit ile anlaşma yaptık. Kat karşılığı yaptığı dairelerden iki daire için o günün şartlarında 300 bin TL peşin ödeme yaptım. Süreç uzayınca araştırmaya başladık. İnsanları bir araya getirince olayın boyutunun çok farklı olduğunu gördük. Dairelerin birden fazla kişiye satıldığını, tapuların iki-üç kez el değiştirdiğini öğrendik. Dolandırıldığımızı o zaman anladık" dedi.

"Dairelerde farklı kişiler oturuyor"

Körkün, "2020 yılında savcılığa şikayette bulunduk. Müteahhit ile o tarihten sonra hiç görüşmedik. Şirketlerini devretti. İnşaatları alan firmalar binaları tamamladı ancak daireleri satın alan vatandaşların hiçbiri evlerine yerleşemedi. Çünkü aynı dairelerin farklı kişilere de satıldığı ortaya çıktı. Kendisinin Ankara'da olduğunu duyduk. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Dolandırıcılık Davası Başladı - Son Dakika

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