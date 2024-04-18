Adana'da elektrikli bisiklet kazasında hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği sezaryen ile kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da elektrikli bisiklet kazasında hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği sezaryen ile kurtarıldı

Adana\'da elektrikli bisiklet kazasında hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği sezaryen ile kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Ancak bebeği sezaryen ile alınarak hayata tutundu. Kazanın ardından kadının cenazesi Suriye'ye gönderilmek üzere morgdan alındı.

18.04.2024 12:57
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Adana'da elektrikli bisikletten düşüp otobüsün altında can veren 9 aylık hamile kadın ölürken, bebeği sezaryen ile alınarak hayata tutundu.

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 9 aylık hamile olan Nur Abbud (31) eşi Raid Abbud (40) kullandığı elektrikli bisiklette seyir halinde ilerlerken eşi Nur Abbud (31) dengesini kaybedip elektrikli bisikletten düştü. 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Abbud'u ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü. Şoför Ali D. ise gözaltına alındı. Abbud yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan hastanede yapılan müdahalelerle erkek olduğu belirlenen 9 aylık bebek sezaryen doğum ile alınarak hayata tutundu. Bebeğin hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırılan Nur Abbud'un (31) cenazesi yapılan işlemlerin ardından eşi ve ailesi tarafından Suriye'nin Azez kentine defnedilmek üzere morgdan alındı. Öte yandan otobüs şoförü Ali D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da elektrikli bisiklet kazasında hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği sezaryen ile kurtarıldı - Son Dakika

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