Adana'da eski sevgili cinayeti ve intihar - Son Dakika
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Adana'da eski sevgili cinayeti ve intihar

Adana\'da eski sevgili cinayeti ve intihar

Adana'da bir kadın, nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etti.

30.11.2024 19:23
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Adana'da bir kadın, nişanlanan eski sevgilisi öldürüp intihar etti

ADANA - Adana'da seyir halindeki otomobili süren eski sevgilisini ensesinden vurarak öldüren kadın, aynı silahla göğsüne sıkarak intihar etti. Kadının eski sevgilisinin başkasıyla nişanlandığı için öldürdüğü öne sürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ebru Ayşe Beyaz ve Ramazan Arıcı bir süre önce ilişkilerini bitirdi. Ramazan Arıcı'nın bu sürede başkasıyla nişanlandığı öne sürüldü. Ebru Ayşe Beyaz, Ramazan Arıcı ile konuşmak için buluştu.

Ramazan'ın kullandığı otomobile binen Ebru Ayşe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ebru Ayşe, yanında getirdiği tabanca ile arabayı süren eski sevgilisi Arıcı'nın ensesine ateş açıp öldürdü. Ebru Ayşe aynı tabanca ile kendi yaşamına son verdi. Bu arada otomobil ise bir ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ramazan ve Ebru Ayşe'nin cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ebru Ayşe'nin Ramazan'ın nişanlanmasını hazmedemediği için öldürdüğü öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Ramazan Arıcı, Otomobil, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da eski sevgili cinayeti ve intihar - Son Dakika

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