Adana'da otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sıla Taşdelen'in (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada, sürücü Taşdelen olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Feci Kaza: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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