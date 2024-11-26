Adana'da Feci Kaza: Anne Yaralı, Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Feci Kaza: Anne Yaralı, Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da yaya geçidinden geçen anne-çocuk çiftine iki otomobil çarptı; çocuk hayatını kaybetti.

26.11.2024 17:11
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Feci kaza anne ve oğlunu ayırdı

Adana'da 12 gün önce gerçekleşen feci kaza sonucu 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ağır yaralanan annenin ise tedavisi devam ediyor

ADANA - Adana'da 12 gün önce yaya geçinden geçen anne ve oğluna bir otomobil çarpmış, başka bir otomobil de üzerlerinden geçmişti. Annenin hastanede tedavisi devam ederken oğlu yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 14 Kasım günü Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rovva Hammud ve oğlu Emirhan Hammud yaya geçidinden geçtiği sırada Ali K. idaresindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, anne oğula çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden arkadan gelen Resul Can K. idaresindeki 01 AL 6775 plakalı otomobil geçti. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki Emirhan Hammud hayatını kaybetti. Anne Rovva Hammud'un ise Adana Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından her iki sürücü de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K. ile Resul Can K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Feci Kaza: Anne Yaralı, Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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