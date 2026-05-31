Adana'da Genç Serinlemek İçin Girdiği Çayda Kayboldu

31.05.2026 17:41
Eğlence Çayı'nda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu, otopsi için morga kaldırıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkisinde bulunan Eğlence Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla çaya giren genç bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gencin bulunması için çayda ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan arama-kurtarma çalışmalarının sonunda gencin cansız bedeni bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Otopsi, Yaşam, Adana, Kaza, Son Dakika

