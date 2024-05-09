Adana'da Gençlerin Tehlikeli Serinliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Gençlerin Tehlikeli Serinliği Devam Ediyor

Adana\'da Gençlerin Tehlikeli Serinliği Devam Ediyor

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği sulama kanallarında gençlerin tehlikeli serinliği sürüyor. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte gençler ölümüne kulaç atmaya başladı.

09.05.2024 09:54  Güncelleme: 09:57
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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği suluma kanallarında gençlerin tehlikeli serinliği sürüyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda gençler ölümüne kulaç atmaya başladı.

Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

Sulama kanalına giren Abdullah Çelik, "Hava sıcak, güneş tepemizde ne yapacağız, mecbur yüzmemiz lazım. Güneşe kafa tutuyoruz" dedi.

Sulama kanalına giren gençleri uyaran Ali Kaplan isimli vatandaş ise sulama kanallarının üstünün kapatılmasını isteyerek, "Her gün burada bir çocuk boğuluyor, her gün bir sıkıntı oluyor burada. Üzülüyoruz bu duruma. Bu gördüğünüz kanal kenarlarının kapanmasını istiyoruz. Küçük çocuklar bile gelip hemen suyun içerisine giriyorlar. Belediyeden havuz istiyoruz çocuklarımız için. Burada havuz yok, top sahası yok, hiçbir şey yok. Hava sıcak, bu çocuklar haklı, burada bir havuz istiyorlar" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Gençlerin Tehlikeli Serinliği Devam Ediyor - Son Dakika

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