Adana'da gençlerin tehlikeli serinliği: 'Ölüm Allah'ın emri'

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'Ölüm Allah'ın emri' diyerek onlarca kişinin boğulduğu kanal atladı

Adana'da gençlerin sulama kanallarında tehlikeli serinliği sürüyor

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği suluma kanallarında gençlerin "Ölüm Allah'ın emri" diyerek tehlikeli serinliği sürüyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artamaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda gençler ölümüne kulaç atmaya başladı.

Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Bazı gençlerin ise 'Ölüm Allah'ın emri' diyerek atlamaları pes dedirtti.

Sulama kanalına giren Abdullah Çelik, "Hava sıcak, güneş tepemizde ne yapacağız, mecbur yüzmemiz lazım. Güneşe kafa tutuyoruz. Yapacak bir şey yok, ölüm Allah'ın emridir" dedi.

Sulama kanalına giren gençleri uyaran Ali Kaplan isimli vatandaş ise sulama kanallarının üstünün kapatılmasını isteyerek, "Her gün burada bir çocuk boğuluyor, her gün bir sıkıntı oluyor burada. Üzülüyoruz bu duruma. Bu gördüğünüz kanal kenarlarının kapanmasını istiyoruz. Küçük çocuklar bile gelip hemen suyun içerisine giriyorlar. Belediyeden havuz istiyoruz çocuklarımız için. Burada havuz yok, top sahası yok, hiçbir şey yok. Hava sıcak, bu çocuklar haklı, burada bir havuz istiyorlar" ifadelerini kullandı.