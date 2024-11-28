Adana'da Giysi Kumbarasına Giren Çocuk Dikkat Çekti - Son Dakika
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Adana'da Giysi Kumbarasına Giren Çocuk Dikkat Çekti

Adana\'da Giysi Kumbarasına Giren Çocuk Dikkat Çekti

Adana'da bir çocuk, giysi kumbarasının içine girerek içeride topladığı kıyafetleri annesine verdi. Anne, çocuğunu kumbaradan çıkardıktan sonra kayıplara karıştı.

28.11.2024 11:55  Güncelleme: 12:07
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Adana'da giysi kumbarasına giren bir çocuk, içeriden topladığı kıyafetleri annesine verdi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde bir kadın, giysi kumbarasının dar kapağından çocuğunu geçirerek, kumbaranın içine attı. Kumbaraya giren çocuk, kıyafetleri alıp annesine verdi.

Kıyafetleri alan anne, bir süre sonra çocuğunu kumbaradan çıkardıktan sonra kayıplara karıştı. - ADANA

Kaynak: İHA

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