Adana'da giysi kumbarasına giren bir çocuk, içeriden topladığı kıyafetleri annesine verdi.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde bir kadın, giysi kumbarasının dar kapağından çocuğunu geçirerek, kumbaranın içine attı. Kumbaraya giren çocuk, kıyafetleri alıp annesine verdi.
Kıyafetleri alan anne, bir süre sonra çocuğunu kumbaradan çıkardıktan sonra kayıplara karıştı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Giysi Kumbarasına Giren Çocuk Dikkat Çekti - Son Dakika
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