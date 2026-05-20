Adana'da Hayvan Pazarı Sağanak Yağışla Göle Döndü

20.05.2026 13:28
Adana'da etkili sağanak yağış, hayvan pazarını su altında bıraktı. Besiciler zor durumda kaldı.

Adana'da etkili olan sağanak yağış sonrası kentteki bir hayvan pazarı adeta göle döndü. Çamur ve su içerisinde kalan besiciler zor anlar yaşarken, bir besici gözyaşları içinde çizmesini çıkarıp çorabını sıkarak yaşanan mağduriyete tepki gösterdi. Çadırının yıkıldığını belirten besici, "Şu halimize bakın. Yağmur altında mallarımız telef oluyordu, rezil olduk" diyerek yaşadıkları çaresizliği anlattı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kurban Bayramı'na bir hafta kala kurulan hayvan pazarları da yağmurdan nasibini alırken, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki hayvan pazarı adeta göle döndü.

Yoğun yağış nedeniyle pazar alanında su birikintileri oluşurken, kurban satıcısı İbrahim Kaplan yaşadıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. İbrahim Kaplan, çizmesini çıkartıp çorabını sıkarak akan suyu gösterdi ve yaşadıklarına tepki gösterdi. Gözyaşı içinde malının telef olduğunu dile getiren Kaplan, "Yağmur yağdı şu halimize bak. Çadırımız yıkıldı. Yağmur altında mallarımız telef oluyordu. Çıkardık sağa sola götürdük. Yağmur suyunu ne yapacağız bilmiyoruz. Rezil olduk, bize yardım etsinler" ifadelerine yer verdi.

Yağışın etkisiyle besiciler hayvanlarını güvenli alanlara taşımak için büyük mücadele verdi. Bazı hayvanların çamur ve su içerisinde kaldığı görülürken, vatandaşlar da pazarda yürümekte güçlük çekti.

Kurban Bayramı öncesi mağdur olduklarını ifade eden besiciler, pazar alanında altyapı yetersizliği bulunduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi. - ADANA

Kaynak: İHA

