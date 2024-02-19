Adana'da Hırsızlık: Motosikleti Çalamayınca Hafif Ticari Araça Yükledi - Son Dakika
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Adana'da Hırsızlık: Motosikleti Çalamayınca Hafif Ticari Araça Yükledi

Adana\'da Hırsızlık: Motosikleti Çalamayınca Hafif Ticari Araça Yükledi

Adana'da bir hırsız, düz kontak yapamadığı motosikleti hafif ticari araca yükleyerek çaldı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

19.02.2024 09:47
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Adana'da bir hırsız düz kontak yapamadığı motosikleti, hafif ticari araca yükleyerek çaldı. Olayın şüphelisi yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Şubat günü gece 02.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut K. plakası sökülmüş hafif ticari araç ile hırsızlığa çıktı. Bölgeyi gezen Mahmut K., bir apartmanın bahçesinde Ahmet C.'ye ait motosikleti gördü.

Şüpheli Mahmut K. araçtan inerek motosikletin yanına gitti. Mahmut K., motosikletin gidon kilidini kırdıktan sonra düz kontak yapmaya çalıştı. Ancak düz kontak yapamayınca, motosikleti hafif ticari aracına koyarak çaldı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Motosikletinin çalındığı fark eden Ahmet C. durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraların inceledi. Yapılan incelemelerin ardından polis motosikleti çalanın Mahmut K. olduğunu belirledi.

Şüpheli Seyhan ilçesinde saklandığı evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Hırsızlık: Motosikleti Çalamayınca Hafif Ticari Araça Yükledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Hırsızlık: Motosikleti Çalamayınca Hafif Ticari Araça Yükledi - Son Dakika
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