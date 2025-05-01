Adana\'da Hırsızlık: Motosikletli Şüpheli Tutuklandı

Adana'da motosikletli şüpheli, park halindeki tırın camını kırarak torpidodaki telefonu çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarının ardından polis, şüpheliyi evine düzenlediği operasyonla yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Olay, 6 Nisan'da Sarıçam ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Turgut Özal Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mazlum B. (36), motosikletiyle cadde üzerinde dolaşırken C.B.'ye ait park halindeki bir tırı fark etti. Etrafı kolaçan eden şüpheli, kimsenin olmadığını anlayınca eline aldığı taşla tırın camını kırdı. Şüpheli aracın torpido gözünden bir cep telefonunu alarak motosikletine binip olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden tır sahibi C.B., olayı polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sırasında şüphelinin, 22 Şubat'ta da park halindeki başka bir tırdan cüzdan ve telefon çaldığı da belirlendi. Polis ekipleri, her iki olayda da aynı motosikletin kullanıldığını tespit ederek şüphelinin Mazlum B. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla evinde yakalanan şüpheli emniyette suçunu itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA