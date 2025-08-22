Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Adana\'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
22.08.2025 10:17
Ev sahibi yokken çatıdan giren şüpheli 38 bin TL çaldı, yakalandığında savunması dikkat çekti.

Adana'da müstakil evin çatısına tırmanıp içeri giren şüpheli 38 bin TL çalarken o anlar güvenli kamerasına yansıdı. Yakalanan şüphelinin, "Bana benziyor ama ben değilim. Bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 16 Ağustos akşamı Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde yaşayan T. K. ve eşi, yakınlarına ziyarete gitti. Onların yokluğunu fırsat bilen şüpheli S.A., müstakil evin çatısına tırmanıp içeri girdi. Şüpheli, yatak odasında bulunan gardıroptaki 38 bin lirayı alıp hızla uzaklaştı.Eve döndüğünde paraların kaybolduğunu fark eden T.K., polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntülerden şüphelinin S.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Yüreğir ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyete götürülen S.A., ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ama ben değilim. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

