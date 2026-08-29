Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: 140 Sürücüye Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: 140 Sürücüye Cezalar

Adana\'da Huzur ve Güven Uygulaması: 140 Sürücüye Cezalar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan uygulamada 140 sürücüye 3.9 milyon TL ceza kesildi, 35 kişi yakalandı.

Adana'da polisin kent genelinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında kurallara uymayan 140 sürücüye toplam 3 milyon 924 bin TL para cezası uygulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 35 kişi de yakalanırken 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, devriye, narkotik, trafik ve asayiş ekipleri katıldı. Bin 615 polisin görev aldığı uygulamaya, helikopter de havadan destek verdi. Kentin ana arterlerinde gerçekleştiren uygulamada, 29 bin 762 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, uyuşturucu, yaralama, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

"140 sürücüye 3 milyon 647 bin TL ceza"

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 7 bin 937 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4 motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. 2 araçta trafiğe çıkmayan uygun olmadığı için men edildi. Kurallara uymayan 140 sürücüye ise 3 milyon 647 bin TL para cezası uygulandı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı tespit edilen 19 kişiye ise toplamda 33 bin TL para cezası uygulandı. Umuma açık yerlere yapılan denetimler, usulsüzlük tespit edilen 16 işyerine ise işlem yapıldı.

"Ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ele geçirildi"

Uygulama noktasında, narkotik ve asayiş ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üzerlerinde ve araçlarında aramalar yaptı. Yapılan aramalar neticesinde 4 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi, 6 kesici delici alet, 11,48 gram metamfetamin, 2,04 gram bonzai, 1,07 gram esrar ile 175 ectasy ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: 140 Sürücüye Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi

01:05
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
22:46
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun
21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:26
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
21:24
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke’den açıklama
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 01:31:41. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: 140 Sürücüye Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement