Adana'da bin 664 polis ile gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalanırken 14 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde bin 664 polis ile "Huzur ve Güven" uygulaması düzenlendi. Uygulama noktalarında 11 bin 316 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı. Yapılan arama çalışmalarında 11 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3,28 gram metafetamin, 10,48 gram esrar ve 740 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 4 bin 635 araç kontrol edilirken 2 araç trafikten men edildi, 29 araca 379 bin 734 TL para ceza uygulandı. 1 çalıntı araç ise ele geçirildi.
Umuma açık 91 iş yerini denetlenirken kumar oynattığı tespit edilen 2 işyerine ve sahiplerine adli işlem yapıldı. Kuma oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 TL para ceza uygulandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Huzur ve Güven Uygulamasında 61 Kişi Yakalandı, 14 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup arkadaş, şehir turu sırasında yaşanan tartışma sonucu bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, jandarma ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet patladı ve yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kadın, Beyazevler Mahallesi'nde otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemede 15 boş kovan bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Adana'nın Çukurova ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi bir genç kadın, aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda genç kadın ayağından yaralandı ve saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay yerinde yapılan incelemede 15 adet boş kovan bulunurken, saldırı sırasında park halindeki 2 otomobile de kurşun isabet etti. Yaralı kadın ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da bir insanı yardım vakfına ait konteynerde meydana gelen şiddetli patlama sonucunda çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de düzenlenen iftar programına katıldı. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert sözlerle dikkat çekti. Akşener, konuşmasında "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rasim Arı'nın başkan seçilmesi sonrası teşekkür ziyareti gerçekleştirdi ve kul hakkının önemine vurgu yaptı. Akşener ayrıca, Doğu Türkistan ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.
Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına saldırarak ölümüne neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi R. D., Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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