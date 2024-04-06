Adana\'da Huzur ve Güven Uygulamasında 61 Kişi Yakalandı, 14 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Adana'da bin 664 polis ile gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalanırken 14 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde bin 664 polis ile "Huzur ve Güven" uygulaması düzenlendi. Uygulama noktalarında 11 bin 316 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı. Yapılan arama çalışmalarında 11 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3,28 gram metafetamin, 10,48 gram esrar ve 740 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 4 bin 635 araç kontrol edilirken 2 araç trafikten men edildi, 29 araca 379 bin 734 TL para ceza uygulandı. 1 çalıntı araç ise ele geçirildi.

Umuma açık 91 iş yerini denetlenirken kumar oynattığı tespit edilen 2 işyerine ve sahiplerine adli işlem yapıldı. Kuma oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 TL para ceza uygulandı. - ADANA