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Adana'da İlkokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor - Son Dakika
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Adana'da İlkokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor

Adana'da bir anne, ilkokul 3. sınıf öğrencisi oğlunun sürekli akran zorbalığına maruz kaldığını ve her gün okuldan mor ve yara içinde geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Oğlu, okulda arkadaşları tarafından darp edildiğini ve korktuğunu ifade etti. Okul yönetimi ise konuyla ilgili her iki tarafı psikolojik destek sağlamak için rehberlik öğretmenine yönlendirdi.

Adana\'da İlkokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor
17.01.2024 - 10:06,
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Adana'da bir anne, ilkokul 3. sınıf öğrencisi oğlunun akran zorbalığına maruz kaldığını, her gün okuldan bir tarafı mor geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Son günlerde sosyal medya nedeniyle arkan zorbalığı ilkokula kadar geldi. Adana'da da iki çocuk annesi P.M. (34) ilkokul 3. sınıf öğrencisi oğlu C.Ş.'nin (8) okulda sürekli akran zorbalığına maruz kaldığını söyledi. P.M. oğlunun okuldan her geldiğinde bir tarafının mor ve yara içinde olduğunu belirterek, "Okulda bazı problemli çocuklar varmış bunlar oğluma musallat olmuş. Ben defalarca konuştum ama buna rağmen akran zorbalığına devam ettiler. Bu kez de polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Gidiyorum okulun kapısında bahçede oğlumu bekliyorum. Teneffüslerde oğlumu sıkıştırıp kızlı erkekli bir grup var dövüyorlarmış. Ben bu durumdan şikayetçiyim akran zorbalığı bitsin artık" dedi.

Arkadaşları tarafından darp edilen C.Ş. ise, "Bana bir sınıf arkadaşım 'bana abi diyeceksin' diyor. Ben abi demezsem beni dövüyor. Başka bir arkadaşım da 'bana abla diyeceksin' diyor, demezsem beni dövüyor. Bana elleriyle vuruyorlar, tekme ile vuruyorlar. Bana çelme takıyorlar. Ben okula gitmek istemiyorum, korkuyorum artık" diye konuştu.

Okul yönetiminin ise konuyla ilgili her iki tarafı psikolojik danışmanlık rehberlik öğretmenine yönlendirdiği, psikolojik destek sağlandığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Adana, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da İlkokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor - Son Dakika


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