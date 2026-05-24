Adana'da İzinsiz Kıyma Çekimine Cezalar
24.05.2026 09:40
Adana'da izinsiz kıyma çekenlere 17 bin 580 lira ceza verilecek, makinelerine el konulacak.

Adana'da Kurban Bayramı'nda izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapan kişilere 17 bin 580 lira idari para cezası uygulanacağı, bayram süresince de kıyma makinesine el konulacağı bildirildi.

Kurban Bayramı döneminde uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan alanlarda kıyma çekenler, vatandaşın sağlığı ile oynuyor. Bayramın ilk gününden itibaren mesai yapan kasaplar etleri vatandaşların isteğine göre hazırlarken bayram boyunca kuaför, oto tamircisi ve mahalle aralarında bazı ev ve iş yerlerinde ruhsatsız kıyma çekiliyor.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapan kişilere 17 bin 580 lira idari para cezası kesileceğini açıkladı.

"İşinin ehli olmayan insanlar kıyma çekiyor"

İHA muhabirine konuşan Başkan Yağmur, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız etlerini yetkili kasaplara çektirsinler. Etlerini paslı olmayan, temiz kıyma makinelerinde çektirmelerini istiyoruz. Her sene maalesef işinin ehli olmayan insanlar kıyma çekiyor. Türkiye genelinde kasaplar odalarının vermiş olduğu hiçbir kimseye hayvan kestirmesinler" dedi.

"17 bin 580 TL idari para cezası kesilecek"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bayram boyunca sahada olacağını anlatan Yağmur, "Ekipler bayram boyu sahada olacak ve paslı kıyma makinelerini, seyyar makineleri toplayacak. Ayrıca o şahıslara kabahatler kanununa göre 17 bin 580 TL idari para cezası kesecekler. Ayrıca da bayram bitene kadar kıyma makinesine el konulacak" ifadelerini kullandı.

Kasap Güngör Güler ise işinin ehli olmayan çok sayıda kişinin Kurban Bayramı'nda kıyma çekimi yaptığını ve insanları mağdur ettiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Sağlık, Adana, Son Dakika

