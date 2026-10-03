Adana\'da jandarma operasyonunda 138 kök skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 138 kök skunk bitkisi ile 4 kilo 112 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda 138 kök skunk bitkisi, 4 kilo 112 gram kubar esrar, 3 iklimlendirme çadırı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.