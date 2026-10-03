Adana\'da jandarma operasyonunda 138 kök skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da jandarma operasyonunda 138 kök skunk bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da jandarma ekiplerinin belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda 138 kök skunk bitkisi, 4 kilo 112 gram kubar esrar, 3 iklimlendirme çadırı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Adana'da jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 138 kök skunk bitkisi ile 4 kilo 112 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda 138 kök skunk bitkisi, 4 kilo 112 gram kubar esrar, 3 iklimlendirme çadırı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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