Adana\'da yapılan operasyonda 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi de yakalandı.

Adana İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yumurtalık ilçesinde kaçak silah satışı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken bu silahlara ait 2 şarjör ve 28 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili 2 kişi yakalandı. - ADANA