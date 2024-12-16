Adana\'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklu

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Adana'da kaçakçılık operasyonunda bin 350 elektronik sigara ele geçilirken 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrükten kaçak malzeme getirenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bin 350 gümrük kaçağı elektronik sigara, 950 elektronik sigara kiti, 500 paket kaçak sigara ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA