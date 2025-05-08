Adana'da Kadın Cinayeti: Cenaze Töreninde Oğul Serbest - Son Dakika
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Adana'da Kadın Cinayeti: Cenaze Töreninde Oğul Serbest

Adana\'da Kadın Cinayeti: Cenaze Töreninde Oğul Serbest

Adana'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedilirken, oğlu adli kontrolle serbest.

08.05.2025 16:46
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Adana'da 6 ay önce resmi olarak ayrıldığı kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Annesi öldüğü sırada yanında olan, babasını döverek hastanelik eden oğlu ise hakim karşısına çıktıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalıp cenazeye katıldı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, kumar bağımlısı olan Mehmet Ali N. (58), 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı eşinden 6 ay önce resmi olarak boşandı. Bu sürecin ardından şahıs, eski eşi Neriman Onur'u sık sık ölümle tehdit ederek, oğulları C.N. (20) ve Y.N.'ye de "Sizlere anne acısı yaşatacağım" dedi. Yaklaşık 1 ay önce umreye giden Onur, seyahati öncesinde de ölüm içerikli mesajlar aldı. 10 gün önce Adana'ya dönen Onur'a eski eşinin tehditleri nedeniyle aşçı olarak çalıştığı iş yerine gidip gelirken büyük oğlu C.N. eşlik etmeye başladı.

Olay günü de iş çıkışı evinin bulunduğu noktada servisten inen kadınla oğlu birlikte alt geçide yöneldi. Bu sırada pusuda bekleyen şüpheli koca, yanlarına yaklaşarak tabancayla iki el ateş etti. Neriman Onur başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Oğlu C.N. ise babasının üzerine atlayarak, silahı alıp dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan şüpheli, Yunus timlerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Babasını darbeden C.N. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Cenazeye, serbest kalan oğlu da katıldı

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi tamamlanan Onur'un cenaze ailesi tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığında götürülen kadının naaşı, burada kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra babasını darp ettiği için mahkemeye çıkartılıp adli kontrol şartıyla serbest kalan oğlu C.N.'de katıldı.C.N.'nin babasını darp ederken bileğini çatlattığı için alçıda olduğu öğrenildi.

Şüpheli kocanın ise hastanede tedavisinin sürdüğü, bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kadın Cinayeti: Cenaze Töreninde Oğul Serbest - Son Dakika

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