Adana'da Kadın Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı: Cansız Mankenlere Zarar Verildi - Son Dakika
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Adana'da Kadın Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı: Cansız Mankenlere Zarar Verildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. İşyerine yaklaşık 10 mermi isabet etti ve saldırı sonucunda cansız mankenlere zarar verildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

13.06.2024 09:52
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Adana'da kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlenirken işyerinde 10'a yakın mermi isabet etti. Saldırıda cansız mankenlere kurşun isabet ederek zarar oluştu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler gece saatlerinde Süleyman Ağırman'a ait olan kadın giyim mağazasını tabancayla kurşun yağdırdı.

Sabah işyerine gelen Ağırman mağazasına silahlı saldırı olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. İşyerinde yaklaşık 10'a yakın mermi girişi olduğu tespit edildi. Açılan ateş sonucu cansız mankenlere kurşun isabet ettiği ve zarar oluştuğu görüldü.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kadın Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı: Cansız Mankenlere Zarar Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kadın Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı: Cansız Mankenlere Zarar Verildi - Son Dakika
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