Adana bir kadın sürücü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne tehdit ve hakaretler yağdırdı. Seyhan ilçesinde yer alan Bülent Angın Bulvarı'nda meydana gelen olay bir kadın sürücü, otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada motosikletli sürücü ile tartıştı. Tartışma sırasında motosiklet sürücünün arkadaşı bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Kadın sürücü ağza alınmayacak küfüler ederken, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" dedi. Ardından tekrardan küfürler eden kadın, "İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemece geçmiyor ki ben mali müşavirim" diyerek küfürlerine devam etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Kadın Sürücünün Motosikletliye Küfür Dolu Sözleri - Son Dakika
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