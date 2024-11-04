Adana\'da Kadın Sürücünün Motosikletliye Küfür Dolu Sözleri

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Adana bir kadın sürücü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne tehdit ve hakaretler yağdırdı. Seyhan ilçesinde yer alan Bülent Angın Bulvarı'nda meydana gelen olay bir kadın sürücü, otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada motosikletli sürücü ile tartıştı. Tartışma sırasında motosiklet sürücünün arkadaşı bu anları cep telefonuyla kaydetti.

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