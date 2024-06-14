Adana'da Kaldırımda Hayvan Kesimi Yapan Kasabın İşyerleri Denetlendi

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Adana'da kaldırımda küçükbaş hayvan kesen kasabın olduğu sokak Seyhan polisi, zabıta ve tarım ve orman il müdürlüğü tarafından bayram öncesi denetlendi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, polis, zabıta ve tarım ve orman il müdürlüğü ekiplerince Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Sokakta bulunan işyerlerinin bayram öncesi denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 465 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 155 motosiklet sorgulandı.

Geçtiğimiz günlerde bir kasap kaldırımda küçükbaş hayvanı kesip kanını akıtmıştı. Kasabın işyeri mühürlenirken 148 bin 997 TL para cezasına kesilmişti. O sokakta bulunan 172 işyerinde denetim gerçekleşti. 10 işyerine açma ve çalışma ruhsatı olmadığından idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. 6 işyerinin tabelası standartlara uygun olmadığından uygun hale getirildi.

Sokakta faaliyet gösteren işyerlerinin önünde kaldırımda bulunan malzemelere el konuldu. 6 işyerine kaldırım işgalinden cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri de mühürlenerek ticari faaliyetine son verildi. - ADANA