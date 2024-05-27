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Adana'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer K. yönetimindeki 01 RA 649 plakalı Suzuki marka kamyon, Feke İlçe Emniyet Amirliği'nde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan İsmail Çalınbaz (35) yönetimindeki 01 ACG 274 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon şarampole düşerken, otomobil sürücüsü İsmail Çalınbaz yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kamyon sürücüsü Ömer K., ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA