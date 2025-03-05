Adana\'da Kardeşleri Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da tartışma sonucu iki kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde 3 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre A.T. (24), arkadaşları A.E.D. (16) ve ağabeyi M.D. (17) ile tartıştı. Tartışmada kardeşlerin küfür ettiğini öne süren şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kardeş de hayatını kaybetti. A.T. ise polis tarafından yakalandı. A.T.'nin polise verdiği ifadede, "Oruçluydum, sinir tepeme çıktı yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ADANA