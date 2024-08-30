Adana\'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

Adana'da kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Seyhan polisleri tarafından yakaladı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cuma Abdullah Öz'ü yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler söz konusu hükümlünün izini sürdü. Kocavezir Mahallesi Kocavezir iş hanında saklanan hükümlü yakalandı.
Polis merkezine götürülen şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi. - ADANA
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