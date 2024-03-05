Adana'da Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Sulama Kanalında Ölü Olarak Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Sulama Kanalında Ölü Olarak Bulundu

Adana\'da Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Sulama Kanalında Ölü Olarak Bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ceset, su içerisinden kepçe yardımıyla çıkartıldı. Alzaymır hastası olan Osman Yoğurtoğlu'nun ailesi bir gündür haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen cesedi görünce durumu polise bildirdi. Sualtı polisleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yoğurtoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Ceset, sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olması nedeniyle kepçe yardımıyla dışarı çıkartıldı. Ölen adamın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

05.03.2024 11:45  Güncelleme: 11:49
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Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ölen adamın cesedi su içerisinden kepçe yardımıyla çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, alzaymır hastası Osman Yoğurtoğlu'ndan (76) bir gündür haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde ise vatandaşlar sulama kanalı içerisinde sürüklenen ceset görünce durumu polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye sualtı polis amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Akşam saatlerinde dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmalarında ceset bulunamadı. Sabahın ilk saatlerinde tekrardan arama çalışmaları başlatan sualtı polisleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde Osman Yoğurtoğlu'nun cansız bedenini buldu.

Ekipler sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olmasından dolayı cesedi kepçe yardımıyla dışarı çıkarttı.

Ölen adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Sulama Kanalında Ölü Olarak Bulundu - Son Dakika

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