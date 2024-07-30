Adana'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 7 Hükümlü Yakalandı

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ADANA (İHA) – Adana'nın Ceyhan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri son 1 ay içerisinde yaptığı çalışmalar kapsamında ruhsatsız tabanca taşıyan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 8 şüpheli şahıstan 8 ruhsatsız tabanca ve 125 fişek ele geçirildi. Silahlı yaralama olayına karıştığı tespit edilerek yakalanan 13 kişiden 7'si çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken hırsızlık suçundan yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da haklarında kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., M.K., H.C.A., F.Ç., Ö.D., A.Ç. ve H.D. isimli 7 hükümlü yakalanarak cezaevlerine gönderildi. - ADANA