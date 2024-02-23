Adana'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Genç Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Adana'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Genç Silahlı Saldırıya Uğradı

Adana\'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Genç Silahlı Saldırıya Uğradı

Adana'nın kent merkezinde gündüz vakti otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen bir genç, kasklı motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

23.02.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
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Adana'da kent merkezinde gündüz vakti otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen bir genç, kasklı motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, 17 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran G. (19) kullandığı otomobili ile seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kentin göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular

Şüpheliler, Baran G. kırmızı ışıkta beklediği sırada motosiklet ile yanına geldi. Kasklı olan şahıslar aracın açık olan penceresinden içeri, şehrin en işlek caddesinde insanlara aldırış etmeden tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Olayda ağır yaralanan Baran G. araçta bulunan diğer yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve KGYS'yi incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Genç Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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