Adana'da kum yüklü kamyon, yolun çökmesi sonucu çukura düştü - Son Dakika
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Adana'da kum yüklü kamyon, yolun çökmesi sonucu çukura düştü

Adana\'da kum yüklü kamyon, yolun çökmesi sonucu çukura düştü

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde seyir halindeki kum yüklü kamyon, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Kamyon saatler süren çalışma sonrası çıkarılırken, kumlar ise yola saçıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.04.2024 22:14
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Adana'da kum yüklü kamyon, yolun çökmesi ile oluşan çukura düştü. Kumlar yola saçılırken, araç düştüğü yerden saatler süren çalışma sonrası çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kum yüklü 01 AIL 179 plakalı kamyon, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarılırken, kamyon çukurdan saatler süren çalışma sonrası çıkarıldı. Olayda kamyonun kasasında yüklü kumlar ise yola saçıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da kum yüklü kamyon, yolun çökmesi sonucu çukura düştü - Son Dakika

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