Adana'da kuzen cinayetine 4 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da kuzen cinayetine 4 tutuklama

Adana\'da kuzen cinayetine 4 tutuklama

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kuzenini trafikte tabancayla vurarak öldüren şahıs ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 3 aile üyesi saklandıkları adreste yakalandı.

12.11.2024 15:54
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kuzenini trafikte tabancayla vurarak öldüren şahıs ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 3 aile üyesi saklandıkları adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde meydana geldi. Aracıyla trafikte seyreden galerici Emre I. (30) kavşakta, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı mesleği yapan kuzeni Hakan Işık'ın (45) kullandığı otomobili gördü. Otomobilden inip belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş eden Emre I., daha sonra koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hakan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Işık'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Emre I.'nın Ceyhan ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, Emre I. ile olayla bağlantılı oldukları iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat I.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da kuzen cinayetine 4 tutuklama - Son Dakika

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