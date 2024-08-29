Adana'da lüks apartmanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Adana'da lüks apartmanda çıkan yangın korkuttu

Adana'da lüks bir apartmanda çıkan yangın sonucunda daire tamamen yanarak maddi hasar oluştu. Yangın, Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5. katında sabaha karşı çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve şans eseri yaralanan olmadı. Ancak apartmanda yüz binlerce liralık maddi hasar meydana geldi.

29.08.2024 23:08
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Adana'da lüks apartmanda çıkan yangın korkuttu

ADANA - Adana'da lüks bir apartmanda çıkan yangın korkuttu. Yangının ardından daire tamamen yanarak maddi hasar oluştu.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde lüks bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı saat 05.00'de yangın çıktı. Binanın 5. katında başlayan yangında, dumanların yükselmesi üzerine olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Binada şans eseri yaralanan olmazken, apartmanda yüz binlerce liralık maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da lüks apartmanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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