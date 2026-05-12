Adana\'da Mantar Toplarken Öldü

Adana'da mantar toplamak için evden ayrılan 65 yaşındaki adam ormanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tufanbeyli ilçesine bağlı Çukurkışla Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Tahsin Özmen, dün mantar toplamak için evden çıktı. Bir süre sonra Özmen'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ile jandarma, kırsal alanda arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri ormanda Özmen'in cansız bedenini buldu. Özmen cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA