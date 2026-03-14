Adana\'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Adana'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADANA