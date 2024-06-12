Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar sitesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Bir saat içinde kontrol alınan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye erleri tarafından araştırılıyor. - ADANA
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