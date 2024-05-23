Adana'da mobilya satış ofisinde çıkan yangın 3 katlı eve sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da mobilya satış ofisinde çıkan yangın 3 katlı eve sıçradı

Adana\'da mobilya satış ofisinde çıkan yangın 3 katlı eve sıçradı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir mobilya satış ofisinde çıkan yangın, hemen yanında bulunan 3 katlı müstakil eve sıçradı. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken, mobilya satış ofisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve müstakil evde maddi hasar meydana geldi.

23.05.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da mobilya satış ofisinde çıkan yangın 3 katlı müstakil eve sıçradı. Korkutan yangında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir mobilya satış ofisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mobilyacıda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek hemen yanında bulunan 3 katlı müstakil eve sıçradı.

Müstakil evin son katında oturan Hicran Çığıraçan (65), Ceylan Çığıraçan (30), 2 yaşındaki Neva ile Selami Yüzgeçiçier'i komşuları kurtardı. Kurtarılan kişiler dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında mobilya satış ofisi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 katlı müstakil evde de maddi hasar meydana geldi.

Eşi ve çocukları yangında mahsur kalan Sebahattin Çığıraçan, "Çocuklarım kurtulduğu için şükrediyorum. Komşularım kurtardı, Allah onlardan razı olsun. Eşim, çocuğum ve torunum iyi çok şükür. Hastaneye kaldırıldılar. Çok kötü durumdayım" diye konuştu.

Öte yandan, yüzlerce insanın ise yangını merakla izlemesi dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İHA

Yüreğir, Adana, Kurtarma, Olay, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da mobilya satış ofisinde çıkan yangın 3 katlı eve sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 13:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da mobilya satış ofisinde çıkan yangın 3 katlı eve sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement