Adana'da Molotoflu Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Molotoflu Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı

Adana\'da Molotoflu Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı

Adana'da iki iş yerine molotofkokteyli ile saldıran 3 kişi, 50 saatlik güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalandı.

20.11.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da iki iş yerine 30 dakika arayla molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen 3 kişi, polis tarafından 50 saatlik görüntüler incelenerek yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, saldırı anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, 4 Kasım'da Mübarek A. (19), E.Ç (15) ve İbrahim Ş. (23) Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan otomobil tamircisine molotofkokteyli ile saldırı düzenledi. Şüpheliler, yaklaşık 30 dakika sonra da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki diş kliniğine molotofkokteylli saldırı yaptı. Her iki iş yerinde de maddi hasar meydana gelirken, iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yaklaşık 50 saatlik görüntüyü inceleyen polisler, şüphelilerin kimliğini tespit ederek, saklandıkları evleri belirledi. Şüpheliler, evlerine yapılan operasyonla yakalandı.

Molotofkokteylini attığı tespit edilen İbrahim Ş.'nin ifadesinde, "Aramızda husumet vardı, canım istedi molotofkokteyllerini attım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Molotoflu Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:05:42. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Molotoflu Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.