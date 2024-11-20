Adana\'da Molotoflu Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı

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Adana'da iki iş yerine 30 dakika arayla molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen 3 kişi, polis tarafından 50 saatlik görüntüler incelenerek yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, saldırı anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, 4 Kasım'da Mübarek A. (19), E.Ç (15) ve İbrahim Ş. (23) Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan otomobil tamircisine molotofkokteyli ile saldırı düzenledi. Şüpheliler, yaklaşık 30 dakika sonra da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki diş kliniğine molotofkokteylli saldırı yaptı. Her iki iş yerinde de maddi hasar meydana gelirken, iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yaklaşık 50 saatlik görüntüyü inceleyen polisler, şüphelilerin kimliğini tespit ederek, saklandıkları evleri belirledi. Şüpheliler, evlerine yapılan operasyonla yakalandı.

Molotofkokteylini attığı tespit edilen İbrahim Ş.'nin ifadesinde, "Aramızda husumet vardı, canım istedi molotofkokteyllerini attım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA