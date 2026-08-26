Adana'da Motosiklet Denetimlerinde 1.3 Milyon Ceza - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet Denetimlerinde 1.3 Milyon Ceza

Adana\'da Motosiklet Denetimlerinde 1.3 Milyon Ceza
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Adana'da motosiklet denetiminde 41 sürücüye toplam 1.266.000 lira ceza uygulandı.

Adana'da gerçekleştirilen denetimlerde 41 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 266 bin lira cezai işlem uygulandı. Polisten saklanıp ceza yiyen sürücü, basın mensupları hakkında polise, "Size Allah yardım etsin bunlarla" diye seslendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda 11.00 ile 13.00 saatleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 197 araç kontrol edildi.

Denetim sırasında uygulama noktasını gören C.T., yolun sağındaki bir aracın arkasına saklandı. Durumu fark eden trafik polisi, C.T.'yi bulunduğu yerden çıkararak denetim noktasına getirdi. Yapılan kontrolde C.T.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve kask takmadığı belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamak suçlarından cezai işlem uygulanırken, motosikleti de trafikten men edildi.

Basın mensuplarının "Uygulamadan neden kaçtınız" sorusuna C.T., "Yok" cevabını verdi. Ardından "Kask takmıyorum, ceza yedim şu anda, hiçbir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Kolundaki yaranın kaza sonucu oluşup oluşmadığının sorulması üzerine ise C.T., "Uçakla kaza yaptım, gerek yok sormayın, zaten adam ceza yazıyor, insanın morali bozuluyor" ifadelerini kullandı.

C.T.'nin, basın mensuplarını kastederek polis memuruna, "Size Allah yardım etsin bunlarla" demesi dikkat çekti.

1 milyon 266 bin TL ceza uygulandı

Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 41 sürücüye cezai işlem uygulandı, 8 araç ise trafikten men edildi. Plakasız araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak, kask takmamak ve yüksek sesle müzik dinlemek gibi ihlaller nedeniyle toplam 1 milyon 266 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Motosiklet Denetimlerinde 1.3 Milyon Ceza - Son Dakika

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