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Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Adana\'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosiklet sürücüsü önüne çıkan araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda bir iş yerinin kepengine çarptı. Kazada genç sürücü hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

04.02.2024 17:06
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Adana'da motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan araca çarpamamak için yaptığı manevra sonrası bir iş yerinin kepengine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yasin Kılıç (18) motosikletiyle ilerlediği sırada kamyonet bir anda önüne çıktı. Kılıç, kamyonete çarpamamak için manevra yapınca motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip bir işyerinin kepengine çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. - ADANA

Kaynak: İHA

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